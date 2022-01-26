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MEDYA

Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı.

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