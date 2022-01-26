A Haber'de canlı yayın şoku! İstanbul'da karda kalan sürücünün yanıtı duyan muhabir neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da yoğun kar yağışındaki mağduriyeti izleyicilerine canlı yayında aktaran A Haber muhabiri bir sürücüden 'yalansın' tepkisi aldı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı çok sayıda aracı yolda bıraktı, binlerce kişi mahsur kaldı. A Haber dün yaşananları canlı olarak izleyicilerine ulaştırırken bir araçtan gelen tepkiyle karşılaştı. A Haber muhabiri aracıyla ilerleyen bir sürücüye mikrofon uzattı. O esnada sürücü, "Abi sen A Haber misin?" diye sordu. Muhabirden "Evet" cevabını alınca da, "Sen yalansın abi" diye karşılık verdi. Bu tepki üzerine muhabir, "Şöyle geçelim abicim" derken, kameraman da görüntüyü değiştirdi.