BIST 1.966
DOLAR 13,56
EURO 15,31
ALTIN 804,99
EKONOMİ

Kuryeler kontak kapatıp eylem yapmıştı! Trendyol'dan açıklama geldi: Aylık en az...

Trendyol’da çalışan kurye işçileri, yapılan zam oranlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle şirketin Maslak’taki genel merkezinde eylem başlatmışlardı. Trendyol konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trendyol’dan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamanın devamında, “Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması,  iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde,  garanti altına alınmıştır” bilgilerine yer verildi.

Eksik ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıktığının ifade edildiği yazılı açıklamada, “Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketlerinde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor All Star 2022'de eski aşıklar Nisa ve Barış birbirine girdi: Sen onun seviyesine inme!
Survivor All Star 2022'de eski aşıklar Nisa ve Barış birbirine girdi: Sen onun seviyesine inme!
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Van'da kış aylarındaki trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı
Van'da kış aylarındaki trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı
Ataşehir’de iş makinesi operatörünün feci ölümü! Buzların kırılmasıyla çukura düştü
Ataşehir’de iş makinesi operatörünün feci ölümü! Buzların kırılmasıyla çukura düştü
Montajlı videoyu izleyen Mustafa Sarıgül Röportaj Adam'ı evinden aldırdı: Sinirlerim bozuldu
Montajlı videoyu izleyen Mustafa Sarıgül Röportaj Adam'ı evinden aldırdı: Sinirlerim bozuldu
İstanbul'da nefes kesen kovalamacada suç makinesi yakalandı! Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı
İstanbul'da nefes kesen kovalamacada suç makinesi yakalandı! Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı
Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den konserde Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva'sıyla mesaj
Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den konserde Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva'sıyla mesaj
Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm fragmanı
Destan 9. bölüm fragmanı
Destan 9. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı