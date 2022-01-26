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Survivor All Star 2022'de eski aşıklar Nisa ve Barış birbirine girdi: Sen onun seviyesine inme!

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star'da yarışan eski sevgililer Nisan Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı oyun esnasında laf dalaşına girdi!

TV8'in iddialı yarışması Survivor All Star 2022'nin son bölümüne eski sevgililer Barış ve Nisa arasındaki bir gerginlik damga vurdu! Barış'la tartışan Yağmur'a seslenen Nisa, eski sevgilisi için "Onun seviyesine düşme" deyince ortam birden buz gibi oldu.



Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda yarışmaya başladı. Evlilik yolunda giden ilişkileri olaylı bir şekilde biten ikili, yarışmada gerginlik yaşadı.



Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı. Barış'ın bir hareketine tepki gösteren Yağmur "Saygısızlık bu gerçekten" dedi.

"Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma"

Barış'ın "Benimle muhatap olma" sözlerine ise Yağmur "Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma. Merak etme seninle hiç muhatap olmak istemem" diyerek karşılık verdi.

"Kim söyledi onu? Sen mi?"

Takım arkadaşı Yağmur'a seslenen Nisa ise Barış'ı kastederek "Boşver sen onun seviyesine düşme" dedi. Bu sözleri duyan Barış ise "Kim söyledi onu? Sen mi?" diyerek seslendi.

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