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Fatih Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası Fatih Belediyesi ekipleri gece boyunca aralıksız kar küreme işlemlerine sürdürdü.

İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Fatih Belediyesi ekipleri özellikle hastaneler, acil servis girişleri, Emniyet Müdürlüğü, kamu kurumları giriş çıkışlarına ayrı hassasiyet göstererek gece boyunca aralıksız kar küreme işlemlerine devam etti, ediyor. 

Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı İhsan İlze'nin objektifinden Tarihi Yarımada’dan Fatih’ten kar manzaraları görenleri büyüledi.

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