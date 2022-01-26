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İstanbul'da karla kapalı yoldan gitmek isteyen ısrarlı müşteri taksiciyi çileden çıkarttı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir adam, bindiği taksiye karla kapalı olan bir noktaya gitmesi konusunda ısrarcı olunca sürücü çileden çıktı. Israrcı müşteri polis tarafından araçtan indirilirken, taksici ile müşteri arasında yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta eşiyle birlikte taksiye binen adam, taksiye gideceği güzergahı söyledi. Ancak taksi sürücüsü o yolun kardan kapalı olduğu ifade ederek müşteriye gidemeyeceğini belirtti. Adam ise sürücüye kendisini istediği yere götürmesini parasını da neyse vereceğini söyledi.

Taksi sürücüsü ise, yolların açık olduğunu iddia eden müşteriye, "Belediye otobüsleri çalışmıyor ben seni oraya nasıl götüreyim? Senin gideceğin yol kapalı. Kaza riskim var. Kazamı ödeyecekmisin? Hasarımı karşılayacak mısın? Abicim aşağı in" diyerek gidemeyeceğini yeniledi. Tartışmanın ardından ısrarcı müşteri, polis tarafından araçtan indirilirken, tartışma anı kameraya yansıdı.

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