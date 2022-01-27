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Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili oluyor. Güzergahta karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde geçici olarak ulaşıma kapatılan İstanbul yönü açıldı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasıyla Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü güzergahlarda trafik akışının sakin olduğu gözlemleniyor.

Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.

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