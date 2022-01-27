Papa Francis'ten eşcinsel çocuğu olan ailelere uyarı

Papa Francis ailelerin farklı cinsel yönelimlerdeki çocuklarını ayıplamamalarını istedi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsel çocuğu olan ebeveynlere seslendi, "Ayıplamak yerine onlara destek verin" çağrısı yaptı.



Daha önce de eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı verilmesi gerektiğini savunan Papa Francis haftalık konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerinden farklı cinsel yönelimdeki çocuklara nasıl davranılması gerektiğine konuyu getirdi, ebeveynlerin ayıplama tavrı arkasında saklanmaması gerektiğini söyledi.



Katolik Kilisesi'nin doktrinden sorumlu ofisi, Mart 2021'de yaptığı açıklamada, eşcinsel medeni birliktelikleri kutsama yetkileri olmadığını, Tanrı'nın 'günahı kutsamasının imkansız' olduğunu savunmuştu.