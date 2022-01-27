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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Anıtkabir'de

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Anıtkabir'de

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Flake dün Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu

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Beraberinde eşi Cheryl Flake ve büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Flake, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Flake, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Flake, deftere şunları yazdı:

"Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum."

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