Rus lider Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti! Geliyor

Ukrayna krizi için arabuluculuk çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk cevap Rus lider Putin'den geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt verdi. Ukrayna konusundaki teklifini kabul ederek Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arabulucu olabiliriz" sözleri sonrası Kremlin'den olumlu yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Erdoğan davetini açıklamıştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

ABD-Rusya gerilimi sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili Moskova'ya verdiği yanıtın olumlu olmadığını açıkladı.