BIST 1.968
DOLAR 13,61
EURO 15,25
ALTIN 792,81
HABER /  DÜNYA

Rus lider Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti! Geliyor

Rus lider Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti! Geliyor

Ukrayna krizi için arabuluculuk çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk cevap Rus lider Putin'den geldi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt verdi. Ukrayna konusundaki teklifini kabul ederek Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arabulucu olabiliriz" sözleri sonrası Kremlin'den olumlu yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Erdoğan davetini açıklamıştı
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

ABD-Rusya gerilimi sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili Moskova'ya verdiği yanıtın olumlu olmadığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Er maaşı 2022 kaç para oldu en düşük er maaşı ne kadar?
Er maaşı 2022 kaç para oldu en düşük er maaşı ne kadar?
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Anıtkabir'de
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Anıtkabir'de
BBDK'nın kararı Resmi Gazete'de! Garanti Bankası'nın faaliyet izni genişletildi
BBDK'nın kararı Resmi Gazete'de! Garanti Bankası'nın faaliyet izni genişletildi
Bilim insanlarından müthiş keşif!
Bilim insanlarından müthiş keşif!
Kemal Kahraman Ezgi Mola reklamı ne zaman çekildi Kemal Kahraman olayı nedir?
Kemal Kahraman Ezgi Mola reklamı ne zaman çekildi Kemal Kahraman olayı nedir?
İngiltere Plan B'yi kaldırdı maske zorunluluğu artık yok
İngiltere Plan B'yi kaldırdı maske zorunluluğu artık yok
Ankara'daki kahreden olay! Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki
Ankara'daki kahreden olay! Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki
Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü
Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü