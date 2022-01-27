Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika haberi vuranlar yakalandı

Son dakika haberlerine göre Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren şüphelilerden 2'si yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin son dakika gelişmelere göre İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü avukatın cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi. Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'na restoran çıkışında yapılan saldırının detayları da ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın da saldırı öncesinde mekanda olduğu kaydedildi.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerden 2'si gözaltında!

Cinayete ilişkin soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'ye devredildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliğini tespit edildi. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.





3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği belirlendi.

Fikret Orman'dan açıklama geldi

Konuyla ilgili konuşan ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile son görüşen kişi olan Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim. Can dostumdu. Yeri doldurulmaz bir arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.

Cinayetin nedeni belli oldu!

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, "Mahmutyazıoğlu'nu öldüren iki zanlı gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi. Olayın bir mülk satışından kaynaklanan bir alacak-verecek meselesinden dolayı geldiği belirlendi.

Cinayet anının detayları ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp'ın önünden canlı yayına bağlanan Beyaz Tv muhabirinin yaptığı açıklamalarına göre Fikret Orman'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yemek yedikten sonra uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrıldığı, bu sırada mekana kimliği belirsiz 2 şahısın geldiği ve Şafak Yazıcıoğlu ile görüşmek istediği, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da masadaki misafirlerini rahatsız etmemek adına bu 2 şahsı arka masaya aldığı ve o masada gerçekleşen görüşmede '1 milyon liralık bir davanın ele alındığı ve sonrasında aralarında tartışma başladığı kaydedildi.



Tartışmayı gören ve dışarıda bekleyen şoförünün ise restorana girerek olaya müdahil olduğu, büyüyen tartışma sonrası 2 kişinin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başladığı v önce sağ bacağından vurdukları, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaralanıp yere düşünce de saldırganlar tarafından yerde sürüklendiği, yaşadığını gördüklerinde 2 el daha ateş ettikleri ve ünlü avukatın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri: Lütfen beni kurtarın

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

Eşi Ece Erken'in son durumunu arkadaşı Bircan Bali anlattı! Kimse ulaşamıyor: Ece Erken'in de bir dönem sunuculuk yaptığı Beyaz Tv'de yayınlananan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil, yakinen tanıdıkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin detayları masaya yatırdı. Bircan Bali, "Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" demiş. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.