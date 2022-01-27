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Kahramanmaraş'ta kar kombinin bacasını tıkadı 5 kişilik aile zehirlendi

Kahramanmaraş'ta kar kombinin bacasını tıkadı 5 kişilik aile zehirlendi

Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle baca borusu tıkanınca Demir ailesi, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba Samittin Demir hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Adulhamithan Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta uydudan yayın yapan Aksu TV’de ana kumanda görevlisi olarak çalışan Samittin Demir (38), akşam işe gelmeyince arkadaşları, sabah saatlerinde evine gitti.

Kapının çalınmasına yanıt alamayan arkadaşları, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çilingir aracılığıyla kapıyı açtırdı. Kapının açılması ile içeride bulunan Samittin Demir (38), eşi Badi Gül (32), çocukları Aleyna Emine (11), Muhammed Mustafa (6) ve Efe Seyfullah Demir’in (10) hareketsiz yattığının görülmesi üzerine 112 ekipleri müdahale etti.
Ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi ek binasına götürülen 5 kişiden Samittin Demir (38), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve çocukların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yapılan incelemede, Demir ailenin doğal gaz kombisinin baca gazını dışarı veren borunun kar nedeniyle tıkandığı, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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