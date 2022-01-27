Nevşin Mengü'den Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'ye yanıt

"Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var"

Mengü adeta küpleri binerek kinayede bulunan "Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var" dedi.