Nevşin Mengü'den Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'ye yanıt
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında İstanbul'daki kar yağışları konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bircan Bali'ye Gazeteci Nevşin Mengü'den yanıt...
BEYAZ TV'de ekranlara getirilen Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında İstanbul'daki kar yağışları konusunda önlem almadığı gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren sunucu Bircan Bali'ye Nevşin Mengü'den geldi.
"Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var"
Mengü adeta küpleri binerek kinayede bulunan "Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var" dedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında kar yağışından doğan mağduriyetlerin tartışıldığı sırada sunucu Bircan Bali'nin İBB Başkanı İmamoğlu için siyasi eleştiriler yapması ve vaatlerini tutmadığını ileri sürmesi gazeteci Nevşin Mengü'yü çok kızdırdı.
Bircan Bali'den Ekrem İmamoğlu'na kar eleştirisi
Bircan Bali, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle karayolu ulaşımının durma noktasına gelmesini masaya yatırdı ve kar nedeniyle trafiğin kilitlenmesinin nedenini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemesi olduğunu iddia ederek eleştiride bulundu.