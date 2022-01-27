Ekrem İmamoğlu'nun karda balık keyfinin faturası 48 bin lira tuttu! Fatura İBB Özel Kalem'e kesildi

İSTANBUL kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisi ve eşiyle birlikte 3 saat balık keyfi yapan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun 'balık' faturası ortaya çıktı. İmamoğlu ve İngiltere Büyükelçisi'nin eşleriyle katıldıkları 4 kişilik balık sefasının faturasının 48 bin lira olduğu ortaya çıktı. Faturayı İBB Özel Kelemi ödedi.

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Binlerce İstanbullu karda mahsur kalmışken İngiliz büyükelçi ile eşleriyle birlikte 3 saat balıkçı keyfi yaptığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun faturayı da belediyeye kestirdiği ortaya çıktı. 3 saat süren 4 kişilik balıkçı keyfinin faturasının da 48 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Yemekli toplantıda İBB Başkanı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun misafir ettiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi, masada balık çeşitlerinin lezzetine baktı.

Balığın faturasını vatandaş ödeyecek!

4'lünün favorisinin ise kalkan balığı olduğu, yemek sonunda ise çıkan faturanın ise 48 bin TL olduğu belirtildi. Yemek faturasının ise İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı.

İstanbullu, yollardaki tuzlama fiyaskosundan ötürü kara saplanırken, balıkçıdaki 'tuzlu' fatura, İBB'nin, dolayısıyla İstanbullu'nun cebinden çıkacak.

