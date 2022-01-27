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Meral Akşener’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Öcalan tweeti: 'Allah muhabbetinizi arttırsın'

Meral Akşener’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Öcalan tweeti: 'Allah muhabbetinizi arttırsın'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan NTV canlı yayınında Abdulllah Öcalan ve Seyahattin Demirtaş arasındaki sürtüşmeyi anlattı. Akşener de o bölümü alıp "Allah muhabbetinizi artırsın" nouyla paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV yayınında, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Öcalan’ın Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek" dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın Öcalan açıklamasını "Allah muhabbetinizi arttırsın" ifadesiyle paylaştı. 

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