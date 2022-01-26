ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı! FED Ocak 2022 faiz açıklaması!

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.Abone ol
ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında alınan karara göre FED, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
2022'de üç kez faiz artırıma gidilecek
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
Oybirliğiyle sonuç çıktı
FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.
New York Borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararları öncesi güne yükselişle başladı.
FED kararı sonrası altında son durum
Gün içinde en yüksek 1850 doları gören ons altın fiyatı Fed kararı sonrasında 1824 dolara geriledi. Dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki geri çekilme ile gram altın hafif gerileyerek 795 lira seviyesinden işlem görüyor.
Doların ilk tepkisi
Fed kararı sonrası ABD borsalarında yüzde 2 yükselişler gözlenirken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,79'a çıktı. Euro/Dolar 1.1280 seviyesinde, spot altın %1 düşüşle 1.830 seviyesinde. Dolar/TL 13.55 ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer alıyor.