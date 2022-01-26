ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı! FED Ocak 2022 faiz açıklaması!

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında alınan karara göre FED, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

2022'de üç kez faiz artırıma gidilecek

Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Oybirliğiyle sonuç çıktı

FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.

New York Borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararları öncesi güne yükselişle başladı.

FED kararı sonrası altında son durum

Gün içinde en yüksek 1850 doları gören ons altın fiyatı Fed kararı sonrasında 1824 dolara geriledi. Dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki geri çekilme ile gram altın hafif gerileyerek 795 lira seviyesinden işlem görüyor.