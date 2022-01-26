Fazıl Say: Ortada özür dilenecek bir şey yok

Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaretlerle ilgili açıklamasında, "Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim" dedi.

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Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaret ve siyasi ithamlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim." diyen Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır." ifadelerini kullandı.

Say'ın Twitter paylaşımları şu şekilde:

“Yamuk ağızlı Fazıl”.

(Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak) Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; Görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu. Keza; ikincisi; Dişlerim;

Tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile, dişler, öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil. Ne diyeyim?

Sanat içini dökmektir

Sanatçıları tutkuları ile başbaşa bırakın.

Ve unutmayın;Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır.

Sanat içini dökmektir. Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada,ve ülkemde;bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum.

O kadar. Ne daha az ne daha çok

Özür dilenecek bir şey yok

Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir. Son olarak da; Özür dileyecek bir şey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet.

Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum.

Nokta!

“Özür diletmek” ne kadar aciz bir durum.

Ne kadar cılız!

Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım!

Onlar??"