Ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı

DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’e (79) müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı.

Abone ol

Türken, ilk müdahalenin ardından ambulans şoförü tarafından 500 metre sırtında taşındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı. Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.