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Selcan Hatun kimdir tarihte nasıl öldü, Selcan Hatun ölümü

Selcan Hatun kimdir tarihte nasıl öldü, Selcan Hatun ölümü

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman 79. bölümü ile ekrana gelecek. Alparslan dizisindeki Selcan Hatun karakteri son bölüme damga vuruyor. Bu akşamki bölümde Selcan Hatun yaralanacak. Peki Selcan Hatun tarihte var mı, Betül Çobanoğlu instagram adresi nedir?

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Selcan Hatun karakteri dikkat çekti. Sevilen dizide Selcan Hatun'ya Betül Çobanoğlu hayat veriyor. İşte Betül Çobanoğlu ve Selcan Hatun hakkında bilgiler...

Selcan Hatun kimdir?

Çağrı Bey'in eşi; Süleyman, Begim Şehver ve Gevher'in annesidir.

Betül Çobanoğlu kimdir?

6 Nisan 1974'te Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. TV kariyeri 2002'de Biz Size Aşık Olduk dizisi ile başlamıştır. Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz'da Derya karakterini canlandırmaktadır.

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