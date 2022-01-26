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Seinfeld yıldızı usta oyuncu Kathryn Kates hayatının kaybetti! Ölüm nedeni...

Seinfeld yıldızı usta oyuncu Kathryn Kates hayatının kaybetti! Ölüm nedeni...

Seinfeld, Orange is the New Black gibi dizilerde oynayan oyuncu Kathryn Kates 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. 73 yaşındaki oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği ölüm nedeninin de kanser olduğu açıklandı. Kanserin türü açıklanmazken Kates'in daha önce kanseri yendiği ancak hastalığın yeniden nüksettiği öğrenildi.

Amerikalı karakter oyuncusu Kathryn Kates, bir döneme birçok ülkede damga vuran efsane komedi dizi Seinfeld ile dünya çapında üne kavuşmuş, yapım Türkiye'de beğeni kazanmıştı. Gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden biri olarak bilinen 1989 yapımı Seinfeld dizisinin Netflix'e 9 bölümle gelecek olması televizyon tutkunları arasında heyecanla karşılanmıştı.



Kathryn Kates kişiliği ve canlandırdığı karakterler ile sinema ve televizyon dünyasında simge sanatçılar arasına girmişti. Matlock ve Thunder Alley gibi dizilerdeki rolleride ile de tanınan Kathryn Kates, Sopranos spin-off filmi ve The Many Saints Of Newark'taki rolü ile de beğeni ile izlenmişti.

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