BIST 1.953
DOLAR 13,59
EURO 15,34
ALTIN 803,14
HABER /  EKONOMİ

Rusya'dan Türkiye'ye davet: Ortak çalışmalar yapabiliriz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan Türkiye'ye davet: Ortak çalışmalar yapabiliriz

RUSYA Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Mikheyev, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini çok önemsediklerini belirtti. Eskişehirli ve Türk yatırımcıları bölgelerine davet eden Mikheyev, iki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapılabileceğine vurgu yaptı.

Abone ol

RUSYA Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Mikheyev önderliğindeki bir heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Nadir Küpeli, Andrey Mikheyev ve beraberindeki heyeti Eskişehir OSB'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, "Bölgemizde 802 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 578 tanesi fiilen üretim halinde. 2030 yılında Eskişehir OSB'deki üretim yapan sanayi tesisi sayısının bin 500'e ulaşması beklenmektedir. Eskişehir sanayinin 3 milyar dolara ulaşan yıllık ihracatının 2 milyar doları bugün OSB'deki firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

"Bu tür görüşmeleri ve iş birliklerini çok değerli buluyoruz"
Eskişehir-Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinen Başkan Küpeli, "Eskişehir'den Rusya'ya 2020 yılından 16,2 milyon dolarlık ihracat yapılırken 16 milyon dolarlıkta ithalat yapmışız. Eskişehir ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2021'de daha da artarak yılın ilk 11 aylık döneminde 24,5 milyon dolarlık ihracat yapılırken ithalatımız da aynı oranda artarak 25,1 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamları daha yukarı çekmek adına yapılan bu tür görüşmeleri ve iş birliklerini çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

"İki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapabiliriz"
Ziyarete ilişkin konuşma yapan Mikheyev, Türkiye'de birçok ilde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle bölgelerini tanıtma fırsatı yakaladıklarını aktardı. Türkiye-Rusya arasındaki iş birliklerine değinen Mikheyev, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini çok önemsediklerini belirtti. Eskişehirli ve Türk yatırımcıları bölgelerine davet eden Mikheyev, iki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapılabileceğine vurgu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğal gaz heyecanı! Karadeniz'den yeni müjdeler gelebilir
Doğal gaz heyecanı! Karadeniz'den yeni müjdeler gelebilir
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
Muğla'da genç kız yatağında ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Anne ve baba gözaltında
İYİ Partili Usta'dan İmamoğlu'na destek: Enerji mi konuşacağız yemek mi?
İYİ Partili Usta'dan İmamoğlu'na destek: Enerji mi konuşacağız yemek mi?
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı: Türkiye her an seçime gidebilir
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı: Türkiye her an seçime gidebilir
İngiltere Başbakanı Johhson'ın günleri sayılı rapor eli kulağında
İngiltere Başbakanı Johhson'ın günleri sayılı rapor eli kulağında
Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu
Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Okay Yokuşlu, Getafe'ye transfer oldu
Okay Yokuşlu, Getafe'ye transfer oldu