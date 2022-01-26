BIST 1.953
DOLAR 13,59
EURO 15,34
ALTIN 803,14
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada yapacağı Antalya kampı için yola çıktı. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

Abone ol

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’e verilen arayı 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Beşiktaş, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti. Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ilk çalışmasını bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Antalya kampı için kafileye dahil ettiği 27 futbolcu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Kerem Kalafat, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Salih Uçan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Can Bozdoğan."

ÖNCEKİ HABERLER
Turgut Bey kimdir tarihte nasıl öldü? Turgut Bey hayatı ve ölümü
Turgut Bey kimdir tarihte nasıl öldü? Turgut Bey hayatı ve ölümü
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı: Türkiye her an seçime gidebilir
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı: Türkiye her an seçime gidebilir
Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu
Balıkesir'de yaşlı adamın ihmalkarlığı hayatına mal oldu
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Yapımı 6 saat sürdü 11 metre uzunluğunda! Sivas'ta görenler dönüp bir daha baktı
Yapımı 6 saat sürdü 11 metre uzunluğunda! Sivas'ta görenler dönüp bir daha baktı
Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için İngiliz kulübü kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için İngiliz kulübü kesenin ağzını açtı
FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanıyor! Altın ve dolar ne olur piyasalar kararı bekliyor
FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanıyor! Altın ve dolar ne olur piyasalar kararı bekliyor
Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı krizi! Tutanak ortaya çıktı: Manevi torunu konuştu
Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı krizi! Tutanak ortaya çıktı: Manevi torunu konuştu
İlaç fiyatlarında kura yüzde 40 artış! Zam yağmuru olacak
İlaç fiyatlarında kura yüzde 40 artış! Zam yağmuru olacak