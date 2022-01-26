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Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için İngiliz kulübü kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için İngiliz kulübü kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Attila Szalai, Avrupa'nın gözdesi olmaya devam ediyor. Birçok kulübün yakından takip ettiği Macar yıldız için, kulüp sahiplerinin maddi varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United da devreye girdi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda sezon sonu Attila Szalai'nin yüksek bir bonservis ücreti karşılığında satılarak, yeni transferlere bütçe oluşturması planlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, ROGON Menajerlik Şirketini'nin Newcastle United'da transferlerden sorumlu Steve Nickson ile bir toplantı yaptığı ve Attila Szalai'yi konuştukları yazıldı.

Bonservis bedeli 20 milyon euro
Daha önce 44 milyon euro karşılığında Hoffenheim'dan Joelinton'ı, İngiliz ekibine transfer eden ROGON'un şimdi de Szalai için aralarının iyi olduğu Nickson ile görüştükleri ifade edildi.

Ayrıca transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kalan Premier Lig ekibinden temsilcilerin İstanbul'a gelerek, 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.

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