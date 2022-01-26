Ayşıl Özaslan evli mi kaç yaşında? Survivor'da ne zaman, hangi sezon yarıştı?

Survivor 2022'ye yedeklerden katılan ve daha ilk günden dikkatleri üzerine çeken Ayşıl merak konusu oldu. Sürgün adasına gönderilen Ayşıl Survivor'da 2017 yılında yarışmıştı. Peki kimdir Ayşıl, kaç yaşında, hangi işi yapıyor?

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TV8'de yayınlanan Survivor'da Ayşıl, 24 Ocak akşamı 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu. Daha önce Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da yarışmış olan Ayşıl Özaslan, Survivor’da da bir dönem yarışmış ve adından söz ettirmişti. Peki Survivor Ayşıl Özaslan kimdir?

Ayşıl Özaslan kimdir: 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşayan ve kendisine bir işletme açan Survivor Ayşıl, sonrasında Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmıştır ve 7 senedir de bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Özaslan, küçük yaşlarından bu yana spora ilgi duymaktadır. 20 yıldır farklı spor dallarıyla uğraşmıştır ve aynı zamanda Rusça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Daha önce Fear Factor ve Survivor yarışmalarına katılan isim aynı zamanda "Boxun Yıldızları" programında da yer almıştı.

Ayşıl Özaslan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler kontenjanından dahil oldu. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isim, Instagram’da 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla yer alıyor. Survivor Ayşıl’ın sosyal medyada şu anlık 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

Ne zaman yarıştı: Ayşıl Özaslan Survivor 2017 sezonunda yarışmıştı. O dönem, Aslanlar-Kanaryalar konseptinde oynanan Survivor’da Kanaryalar’ın kaptanı olarak yarışan isim, yarışmayı ise 2. olarak tamamlamıştı.