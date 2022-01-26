BIST 1.966
DOLAR 13,56
EURO 15,31
ALTIN 804,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Olay yeri Diyarbakır! Ablasını boğarak öldüren genç kadın tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Olay yeri Diyarbakır! Ablasını boğarak öldüren genç kadın tutuklandı

DİYARBAKIR'dan son gelen haber kan dondurdu. Ablası Sultan Taruk'u (25) boğarak öldüren Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Taruk ise toprağa verildi.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Mürüvvet Büşra Fidanboy ile evli ve 2 çocuk annesi ablası Sultan Taruk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fidanboy, ablasını elleriyle boğarak öldürdü.

Ardından evden çıkan Mürüvvet Büşra Fidanboy, 10 Nisan Polis Merkezi'ne giderek ablasını öldürdüğünü söyledi. Fidanboy’un ifadesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sultan Taruk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sultan Taruk’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mürüvvet Büşra Fidanboy, polisteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fidanboy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sultan Taruk’un cenazesi ise Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de iğrenç olay! Muay Thai hocası taciz etti eşi susturmak istedi
Mersin'de iğrenç olay! Muay Thai hocası taciz etti eşi susturmak istedi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İran'ın gaz bahanesinin arkasındaki sebep! Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı akış başladı
İran'ın gaz bahanesinin arkasındaki sebep! Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı akış başladı
Kar yağdı market pazar karıştı TIR'lar giremedi fiyatlar uçtu
Kar yağdı market pazar karıştı TIR'lar giremedi fiyatlar uçtu
'Yemedim' dedi görüntüler çıktı 1 saat dedi 3 saat çıktı AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
'Yemedim' dedi görüntüler çıktı 1 saat dedi 3 saat çıktı AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu iktisatçı Nazif Ekzen'in cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu iktisatçı Nazif Ekzen'in cenazesine katıldı
Regaib Kandili ne zaman 2022 hangi güne denk gelir? 12 rekatlık kandil namazı
Regaib Kandili ne zaman 2022 hangi güne denk gelir? 12 rekatlık kandil namazı
Kemal Kahraman kimdir Ezgi Mola ile oynadığı diş macunu reklamı
Kemal Kahraman kimdir Ezgi Mola ile oynadığı diş macunu reklamı
Fenerbahçe'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı`nın rengi değişti! Eşsiz masalsı manzara büyüledi
Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı`nın rengi değişti! Eşsiz masalsı manzara büyüledi