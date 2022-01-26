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Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı`nın rengi değişti! Eşsiz masalsı manzara büyüledi

Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı`nın rengi değişti! Eşsiz masalsı manzara büyüledi

İSTANBUL’da etkili olan kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı`nın rengi turkuaza büründü. Boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluştururken eşsiz masalsı manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası bulutların megakentin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi. Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. İstanbul’un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi boğazdaki renk değişimiyle güzelliğine güzellik kattı. Turkuaz renge bürünen boğazdaki masalsı manzara drone ile havadan görüntülendi.

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