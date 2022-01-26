Kar yağdı market pazar karıştı TIR'lar giremedi fiyatlar uçtu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı meyve ve sebze hali esnafını olumsuz etkiledi. Market ve pazarda fiyatlar uçuşa çekti.

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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Bayrampaşa’da bulunan hali de vurdu. Kar nedeniyle yollar kapanınca sebze ve meyve götüren kamyonlar hale ulaşamadı. Halde çoğu esnafın kepenk açamadığı, bazı malların ise donduğu görüldü.



Satışlarda durgunluk olduğunu dile getiren Kemal Atalay, “Trafik kilitlenmesi ve hava şartları da kötü olunca bir kaos yaşandı. Bu durum meyve sebze sektörünü de baya vurdu. Biz dün dükkanlarımızın çoğunu açamadık. Çoğu market, manav, pazarcı arkadaşımız şartlardan dolayı gelemediler. Bizim işlerimiz de çok büyük bir durgunluk oldu. Sebze sektöründe de çok büyük bir sıkıntı oldu. Vatandaş gelemediği için elimizdeki malları bekletmek zorunda kaldık. Bazı mallarımız don yedi. Bu sektörel olarak fiyatlara yansıyacak. Fiyatların yüksek gideceğini bekliyoruz. Gelemeyen arkadaşlarımız da var. Bugün bana gelmesi gereken mallar vardı ama yollardaki sıkıntılardan dolayı gelemedi. Araçlarımız yollarda kaldı. Bugün hava yumuşarsa mallarımızın girişini bekliyoruz“ diye konuştu.

Fiyatlar bir haftada uçtu

Zirve yapan hayat pahalılığı en çok da vatandaşın gıda alışverişini etkiliyor. Çünkü fiyatlar dur durak bilmeden artıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, 6-26 Ocak tarihleri arasında Beşiktaş'ta aynı marketteki fiyat farkları uçtu. 20 günde yüzde 18.35 artan fiyatlar şimdi bir de olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden zamlanacak.

İktidarın politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz, gün geçtikçe etkisini hissettiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, çocuklarının dahi yiyeceğinden kısmak zorunda kalıyor. Çünkü markette ve pazarda fiyatlar ateş pahası.

Eskiden kiloyla alışveriş yapan vatandaşların, son aylarda birkaç yüz gramla hatta taneyle alışveriş yaptığı da görülüyor. Bu kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Çünkü ev kirası, elektrik, doğalgaz ve su faturasını ödedikten sonra bütçeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor.

Hale giremeyen mallar zam olarak yansıyacak

Ayrıca Akdeniz’den İstanbul’a gıda ürünü getiren araçların geçtiği TEM Bolu Dağı geçidi, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarını etkisi altına alan kar fırtınası ve yolların aralıklarla kapanması zaten yüksek olan fiyatlara adeta bir ‘darbe' daha vuracak.

Kar sebebiyle tıkanan ve çok sayıda zincirleme kazanın meydana geldiği otobanlarda mahsur kalan sebze-meyve yüklü TIR'lar, İstanbul'daki hallere ulaşamadı.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre günde 1400 civarında araç girişi olan Bayrampaşa Hali’ne 25 Ocak’ta sadece 131 araç, günde 500 civarında araç girişi olan Ataşehir haline de aynı gün 136 araç girdi.

Pazarlarda etiket yok

Pazarcı esnafı, bugün (Çarşamba); Cuma ve Cumartesi’den kalan malları satmaya devam ettiklerini çünkü yeni ürünlerin gelemediğini, bu durumun da yeni gelen mallarda fiyat artışlarına sebep olacağını söyledi.

Ayrıca hava koşulları nedeniyle pazarlarda az sayıda tezgah açıldığı ve az sayıda vatandaşın alışverişe çıktığı gözlendi.

Açılan tezgahlarda da ürünlere etiket konulmaması dikkat çekti. Konuştuğumuz pazarcı esnafı, “Yüksek fiyatları gören vatandaş tezgahtan uzaklaşıyor, biz de etiket koymuyoruz” açıklamasında bulundu.