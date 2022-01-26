Düzenlemede son aşama! Kriptodan vergi alınacak mı?

Kripto para varlıklarına yönelik uzun zamandır üzerinde çalışılan yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Edinilen bilgilere göre; bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor. Küçük yatırımcıyı koruyacak adımlara ağırlık verilecek. Kripto para borsalarına sermaye şartı getirilmesi de planlanıyor.

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Kripto para düzenlemesinde sona gelindi. Amaç, Türkiye'de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenlemek.

Borsalara sermaye şartı gelecek

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden yerel borsalar olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı getiriliyor. Bu tür hizmet veren firmaların sermayesinin 1 milyar TL’nin altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası limite ilişkin tam kararın verileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeyle bu firmaların, ''finansal kurum'' halini almaları, bankalar gibi oranları, gelirleri, karlarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaları zorunlu olacak.

Türkiye'de hizmet veren yurt dışı kaynaklı borsaların ise Türkiye’de hiçbir kurala tabi olmaması, MASAK denetiminin de dışında kalması nedeniyle Türkiye’de yerleşik sistem altyapısı kurması da kanun teklifinin önemli maddelerinden biri olması bekleniyor.

Kripto para varlıklarına yatırım yapanların korunması için de bankacılık düzenlemesine benzer bir yapı da öngörülüyor.

Önce bilgisayarın başındaki eleman sorumlu olacak sonrasında ise firma sorumlu tutulacak ve hapis cezası da devreye girebilecek.

Yerel borsalar, kendilerinde bulunan varlığının yüzde 97’sinin koruma altında olduğunu ileri sürseler de kripto varlıkların nasıl saklanacağına dair de bir düzenleme getirilmesi öngörülüyor.

Kripto paradan vergi alınacak mı?

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.

AK Parti, 24 Aralık’ta kripto varlıklarla ilgili düzenleme için çalışmayı başlattı. O sırada 30’a yakın kripto varlıklakla ilgili yerel borsalar varken, sayının bir aylık süreçte 80’e çıktığı ifade ediliyor.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da verilen bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın da bir iki haftada bu düzenlemenin çıkması talimatı verdiği belirtiliyor.