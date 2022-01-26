Şanlıurfa'da taziye evinde silahlı kavga! 3 yaralı var biri de Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi

ŞANLIURFA’da taziye evinde çıkan silahlı kavgada Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli’nin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında koronavirüsten hayatını kaybeden Leman Özbek’in taziyesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp taziye evinin dışına taşan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunlar, taziye ziyaretinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'e isabet etti. Kurşunların isabet ettiği bazı araçlar da hasar gördü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taziye kabulünün sonlandırıldığı olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.