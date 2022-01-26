Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından dün nöbetçi İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi, bu mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

Soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda, Kabaş'ın avukatının dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığını belirten mahkeme, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüpheli hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığına dikkati çekti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığını bildiren mahkeme, tutukluluğa itirazın reddine karar verdi.