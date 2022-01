İstanbul'daki karı Sezen Aksu'ya bağlayan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan skandal sözler! Bu adam prof. olduysa...

Ayasofya eski baş imamı İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından İstanbul'u esir karla ilgili paylaşımı tepki çekti.

Ayasofya imamlığı görevindeyken attığı tweetler nedeniyle görevden alınan Mehmet Boynukalın uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Şahsi Twitter hesabından paylaştığı gönderide kar yağışını Sezen Aksu'nun şarkısına bağlayan Mehmet Boynukalın'a tepki yağdı. Boynukalın'ın daha önce kar yağışı güzellemesi yaptığı tweeti de ortaya çıktı. Sezen Aksu'nun şarkısında geçen sözlere ima yaparak 'Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah' diyen Mehmet Boynukalın'a tepki geldi.



Boynukalın'ın tweetine takipçileri 'Yalnız çarpma işi umumi oldu hocam.. bence bu twit olmamış.', 'Kar rahmet ve bereket değil mi hocam?', 'Havaalanı da çöktü uçaklar inemedi orda kim çarpıldı hocam?', 'Sayın hocam bence yanlış yorum. İstanbullunun suçu ne? Ya da O’na oy vermeyenlerin diyelim.', 'İnanmadığınız cümleleri kurmayın!', 'Sen de çarpılmış gibi yazıyorsun hoca yaaa', '2009'da sel felaketinde 40 kişi öldüğünde kim kime hakaret etmişti boynukalın efendi.', 'Bu adam Profesör olduysa ben de her şey olabilirim.' yorumlarını yazdı.







Sloganik medya propagandası

Boynukalın'ın ilk dikkat çeken mesajı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde olmuştu. Bu paylaşımda Boynukalın; "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" demişti.



"Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor"

Boynukalın'ın ikinci dikkat çeken çıkışı ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerini kullanmıştı.



"Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye"

Mehmet Boynukalın daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yorumuyla gündeme geldi. Paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer vermesi sosyal medyada tepki çekmişti.