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Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

Demirören Haber Ajansı
Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

ANTALYA'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan iki kardeşten Oktay Yılmaz sözleri kan dondurdu.

Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. 

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Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

 Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. 

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Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! 'Asitle yok edecektim' deyip itiraf etti: Abimin telefonuna...

Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) ile görüştüğü belirlenerek, incelemeler bu yöne kaydırıldı.

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