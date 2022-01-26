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Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm! Cesedin üzerinden bakın neler çıktı

Antalya'da bina bahçesinde şüpheli ölüm! Cesedin üzerinden bakın neler çıktı

ANTALYA’da bina bahçesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Binanın bahçe kısmında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekipleri yaptığı kontrolde isminin Serkan Acar (38) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Acar’ın cansız Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acar’ın üzerinden bir miktar para ve kağıt parçaları çıktı. Serkan Acar’ın ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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