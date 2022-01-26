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NATO üyesi ülkeden Rusya-Ukrayna açıklaması: Tüm askerleri geri çekeceğiz

NATO üyesi ülkeden Rusya-Ukrayna açıklaması: Tüm askerleri geri çekeceğiz

Rusya-Ukrayna krizi sürerken NATO üyeleri arasında bulunan Hırvatistan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Hırvatistan, çatışma olması durumunda asker göndermeyecek. Aksine tüm askerlerini geri çekecek" dedi.

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Rusya-Ukrayna krizi sürüyor. Dünya diken üstünde.  NATO bölgeye ek askeri güç gönderirken Amerika Birleşik Devletleri güçlerini alarma geçirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına asker yığması sonrası atılan bu adımları Moskova "histeri" olarak değerlendirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden artan gerilime dair NATO üyesi Hırvatistan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasında çatışma olması durumunda NATO gücü olarak Doğu Avrupa'da bulunan Hırvatistan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.

"Bu konuyla hiçbir ilgimiz yok ve olmayacak"
Milanovic, "NATO'nun askeri gücünü artırdığını ve bazı istihbarat gemileri gönderdiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyorum. Bu konuyla hiçbir ilgimiz yok ve olmayacak. Bunu sizlere garanti ederim" ifadelerini kullandı.

Milanovic, "Hırvatistan, çatışma olması durumunda bölgeye asker göndermeyecek. Aksine son Hırvat askerine kadar tüm birliklerini (NATO'dan) geri çekecek" şeklinde konuştu.

Durumun hiçbir şekilde Ukrayna veya Rusya ile ilgili olmadığını vurgulayan Milanovic, olanların tamamen ABD'nin iç politikasının dinamikleriyle ve ABD Başkanı Joe Biden ile onun yönetimi ile ilişkili olduğunu savundu. Biden'ı ve yeni ABD yönetimini göreve gelişinden dolayı desteklediğini ifade eden Milanovic, uluslararası güvenlik açısından tehlikeli davrandıklarını dile getirdi.

Ukrayna krizinde taraflar ne istiyor?
Başını ABD'nin çektiği Batı bloku ile Rusya, Ukrayna konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Rusya'yı 'işgal planı' yapmakla suçlayan Batı, yaptırımla tehdit ediyor. 'İşgal' iddiasını kabul etmeyen Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya alınmaya çalışıldığını ve bunun kendisi için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirtiyor.

Moskova, krizin aşılması için ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri istiyor. Moskova'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağına dair istediği garanti ise kabul edilmedi. İki taraf arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonuçsuz kaldı. NATO, Rusya'nın yazılı istediği güvenlik garantilerine bu hafta içerisinde yanıt verecek.

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