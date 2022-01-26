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Bursa'da 'ışık ihlali' kazası! Ölenler var

Bursa'da 'ışık ihlali' kazası! Ölenler var

BURSA'da, kural ihlali yapıp, kırmızı ışıkta geçen sürücünün otomobille kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Güzelyalı kavşağında kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı 16 SFB 64 plakalı otomobil, Yusuf Karademir (31) yönetimindeki 16 UCA 73 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışanları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalenin ardından Yusuf Karademir Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Karademir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis ekipleri, trafiği kontrollü bir süre sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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