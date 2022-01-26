İYİ Partili Ahmet Çelik'ten CHP'ye şok tepki: İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir

CHP'li belediyelerin İYİ Partilileri görmezden geldiği çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, bu kez de "İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir." dedi.

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Millet İttifakı'nda tansiyonu yükselten açıklamalar peş peşe geliyor. Kılıçdaroglu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. Partinin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu'nun eleştirilerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "kimse kafaları bulandırmasın" yanıtı geldi.

İYİ Parti'de bir başka tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'ten geldi. Daha önce CHP'li belediyelerin İYİ Partililerin taleplerini görmezden gelmekle suçlayan Çelik, bir kez daha konuştu üslubunu sertleştirdi.

Çelik, CHP’li belediyelere yönelik yaptığı açıklamalar hakkında Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e konuştu.

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İYİ Parti'nin hakkı olduğunu vurgulayan Ahmet Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat çekti.

Kangren haline gelmiştir

İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirten Ahmet Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir

Yerel seçimlerden sonra CHP'li başkanların İYİ Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Çelik, şunları söyledi:

"Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir. Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."

"İYİ Parti küsurat partisi değildir"

Ahmet Çelik, "CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.