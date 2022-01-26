Merih Demiral kaç yaşında aslen nereli model sevgilisi kimdir?

Futbolun parlayan yıldızı Merih Demiral'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral kendisinden 8 yaş büyük model Heidi Lushtak ile birlikte. Peki kimdir Merih Demiral'ın sevgilisi?

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İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. Peki kimdir Merih Demiral'dan 8 yaş büyük model sevgilisi?

Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kariyerine 13 yaşında başlayan Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkat topladı.

Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere yer aldı.

Merih Demiral kimdir: Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.

Demiral, 11 yaşındayken Karamürsel İdman İdman Yurdu forması ile yeşil sahalara çıktı.

Fenerbahçe'nin altyapısına, 2011 yılında dahil edilen futbolcu, kariyerine en büyük adımı Fenerbahçe ile adım attı. Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına açıldı.

Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satıldı.

Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih Demiral buradaki performansıyla da futbolun önemli tabakasının dikkatini çekmeye başladı.