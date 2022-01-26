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THY'den kar nedeniyle iptal edilen uçuşlar için yeni açıklama

THY'den kar nedeniyle iptal edilen uçuşlar için yeni açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda seferlerin normale dönmeye başladığını belirterek 07.00-13.00 saatleri arasında 131 sefer planlandığını duyurdu.

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Şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuş, karla mücadele çalışmalarının ardından dün saat 12.00'den itibaren pistlerden biri yeniden operasyonlara başlamıştı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz" dedi.

thy
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