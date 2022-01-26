Demet Şener sevgilisi Tolga Arman kaç yaşında ne iş yapıyor?

Cenk Küpeli ile evlilikleri kısa süren eski manken Demet Şener, aşkı buldum dediği iş adamı Tolga Arman ile ilişkilerinin 6. ayını kutladılar. Evliliği düşünmediklerini söyleyen Demet Şener'in yeni sevgilisi Tolga Arman merak konusu oldu. Peki kimdir Tolga Arman, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Abone ol

Eski manken Demet Şener şu sıralar aşk sarhoşu. Cenk Küpeli ile evlilikleri kısa süren Demet Şener, aşkı iş adamı sevgilisi Tolga Arman'da buldu. İlişkilerinin 6. ayını kutlayan çifte sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. Peki kimdir Tolga Arman, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Demet Şener'in Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiği söyleniyordu. Eski eşiyle tekrar barışacağı söylentileri yayılırken Şener'in yeni bir aşka yelken açtı.

Tolga Arman kimdir: Demet Şener'in aşk yaşadığı söylenen Tolga Arman'ın hayatıyla ilgili internette pek detay yer almıyor. Ancak Tolga Arman'ın lojistik sektörüyle ilgilendiği biliniyor.

Demet Şener kimdir: Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde rol aldı.