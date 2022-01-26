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Kar esaretinde mahsur kalanlara 30 bin TL ödenecek! Otoyoldan sorumlu şirket açıkladı

Kar esaretinde mahsur kalanlara 30 bin TL ödenecek! Otoyoldan sorumlu şirket açıkladı

YUNANİSTAN'da etkisini sürdüren kar fırtınasında yollarda mahsur kalan araç sürücülerine kişi başı 2 bin euro (30 bin 470 TL) ödenmesine karar verildi.

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Yunanistan'da "Elpis" kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyol olan Attiki Odos, dün 12 saatten fazla bir süre boyunca çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından bugün trafiğe kapatıldı. Otoyoldan sorumlu şirket, yaşananlardan dolayı özür dilerken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in talebi üzerine yolda kalan tüm sürücülere kişi başı 2 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Attika bölgesinin bir kısmı ve Eğriboz'da (Evia) bazı yerleşim yerleri de fırtına nedeniyle elektriksiz kalırken, Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesine (HEDNO) bağlı ekipler hasarı onarmak için çalışmaları sürdürüyor.

Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides, yollarda yaşanan mağduriyetin ardından hükümete gelen eleştirilere yönelik yaptığı açıklamada, otoyolda yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek yaşanan durumdan otoyol şirketini sorumlu tuttu. Stylianides devletin tüm mekanizmalarının trafik akışı sağlamak için “sahada” çalıştığını söyledi. Yarın (Çarşamba) tüm kamu kurumlarının, okulların ve çoğu işletmenin kapalı kalacağını duyuran Stylianides, Girit, Kiklad Adaları ve On İki Ada'da aynı önlemlerin geçerli olacağını belirtti.



Tüm özel iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi
Yetkililer, ülkede bugün resmi tatil ilan ederken, süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları dışında şehirdeki tüm özel iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi. Halka araç kullanmama konusunda da uyarı yapıldı. Elpis fırtınasının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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