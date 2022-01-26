Kılıçdaroğlu'nun 'Diyarbakır' açıklamasına İYİ Parti'den tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" yanıtı geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptığı ortak basın açıklamasında, 27 Ocak'ta Diyarbakır'a gideceğini duyurması ve "Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolunun Diyarbakır'dan geçeceği" yönündeki sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.

"Ne fayda ne hayır gelecekse yolu TBMM'dir"

Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer" dedi.

"Demokrasinin yegane adresi Ankara'dır"

İYİ Partili Ağıralioğlu, sözlerinin devamında Ankara'yı işaret ederek, "TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" ifadelerini kullandı.