BIST 1.954
DOLAR 13,52
EURO 15,28
ALTIN 802,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kılıçdaroğlu'nun 'Diyarbakır' açıklamasına İYİ Parti'den tepki

Kılıçdaroğlu'nun 'Diyarbakır' açıklamasına İYİ Parti'den tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" yanıtı geldi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptığı ortak basın açıklamasında, 27 Ocak'ta Diyarbakır'a gideceğini duyurması ve "Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolunun Diyarbakır'dan geçeceği" yönündeki sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.

"Ne fayda ne hayır gelecekse yolu TBMM'dir"
Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer" dedi.

"Demokrasinin yegane adresi Ankara'dır"
İYİ Partili Ağıralioğlu, sözlerinin devamında Ankara'yı işaret ederek, "TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İYİ Parti ile CHP arasında kriz çıktı Ahmet Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına sert tepki
BU FOTO GALERİYE BAKIN
153 Beyaz Masa '5 dakikaya açılacak' dedi 36 saat oldu sürücüler Hadımköy'de isyan etti
Foto Galeri 153 Beyaz Masa '5 dakikaya açılacak' dedi 36 saat oldu sürücüler Hadımköy'de isyan etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merih Demiral'ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi kimdir ele verdi
Merih Demiral'ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi kimdir ele verdi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Joe Biden Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak
Joe Biden Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak
Soğuktan korumak isteyenler hücum etti! Satışlar 10 kat arttı: İnanılmaz talep görüyor
Soğuktan korumak isteyenler hücum etti! Satışlar 10 kat arttı: İnanılmaz talep görüyor
Ayberk Pekcan kimdir aslen nereli neden öldü? Ayberk Pekcan ne kanseriydi?
Ayberk Pekcan kimdir aslen nereli neden öldü? Ayberk Pekcan ne kanseriydi?
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde daha 93 mezar bulundu
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde daha 93 mezar bulundu
Ataşehir'de feci olay! Suya düşen kepçenin operatörü öldü
Ataşehir'de feci olay! Suya düşen kepçenin operatörü öldü
Dünyanın en değerli 500 markasında ilk 20'de kimler var? Apple tahtını korudu
Dünyanın en değerli 500 markasında ilk 20'de kimler var? Apple tahtını korudu
Mehmet Dinçerler kaç kardeş Mehmet Dinçerler anne ve babası kimdir?
Mehmet Dinçerler kaç kardeş Mehmet Dinçerler anne ve babası kimdir?
DSÖ'den açıklama Omicron aşı etkinliğini düşürdü
DSÖ'den açıklama Omicron aşı etkinliğini düşürdü