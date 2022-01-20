İYİ Parti ile CHP arasında kriz çıktı Ahmet Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına sert tepki

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri, İyi Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak eleştirdi.

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Millet İttifakı'nda şok gelişme. Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin desteğiyle kazanılan yerlerde CHP'li belediye başkanların tavırları İYİ Parti'de huzursuzluğa neden oldu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" dedi.

Sert uyarılarda bulunan Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler”

“2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler.

“CHP'li belediye başkanlarının tavrı kabul edilemez”

Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

“CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacak”

Aynı yaklaşımın; 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır.