Kilis'te bu restoranda 4 yıldır masada şarapnel parçası var

"O günden sonra buraya gelen müşterilerimize devletimizin var olduğunu, devletimizin sınır ötesindeki durumunu anlatabilmek için burada güzel bir köşe yaptık. Bu köşede tavanda bulunan demir parçası, olayın yaşandığı günü anlatan görüntüler mevcut. Roketin düştüğü masaya hiç karışmayarak üzerindeki şarapnel parçaları hala duruyor. Roket düştüğünde çay içiyorduk. Yarım kalan çay bardağımız, tahribatı anlatan fotoğraflar ve sonrasında açılışını beraber yaptığımız dönemin yetkililerinin fotoğrafları var. Devletimizin desteğiyle yaklaşık 15 gün sonra iş yerimizi açmıştık."