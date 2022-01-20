Kilis'te bu restoranda 4 yıldır masada şarapnel parçası var
Kilis'te Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın roketli saldırısında restoranda hasar gören masa, tavan ve pencere kısmı ve saldırı sırasında çekilen fotoğrafların sergilendiği pano sergileniyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler 1 Şubat 2018'de Kilis kent merkezine roketli saldırı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki bir restorana isabet eden roket nedeniyle biri işletme personeli 4 kişi yaralandı.
Terör örgütünün hain saldırısının unutulmaması ve eli kanlı terör örgütünün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermek için işletme sahibi Erdoğan Aktaş, restoranın bir bölümünde saldırıda zarar gören malzemeler ve o gün çekilen fotoğraflardan oluşan köşe oluşturdu.
Erdoğan Aktaş, AA muhabirine, olay günü restoranda rutin işlerine devam ettikleri sırada akşam saatlerinde iş yerlerine teröristler tarafından atılan roketin düştüğünü anımsattı. Roketin iş yerinde büyük tahribata yol açtığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:
"O günden sonra buraya gelen müşterilerimize devletimizin var olduğunu, devletimizin sınır ötesindeki durumunu anlatabilmek için burada güzel bir köşe yaptık. Bu köşede tavanda bulunan demir parçası, olayın yaşandığı günü anlatan görüntüler mevcut. Roketin düştüğü masaya hiç karışmayarak üzerindeki şarapnel parçaları hala duruyor. Roket düştüğünde çay içiyorduk. Yarım kalan çay bardağımız, tahribatı anlatan fotoğraflar ve sonrasında açılışını beraber yaptığımız dönemin yetkililerinin fotoğrafları var. Devletimizin desteğiyle yaklaşık 15 gün sonra iş yerimizi açmıştık."