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Kilisede izdiham! 29 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kilisede izdiham! 29 kişi hayatını kaybetti

 Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kilisede izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Enformasyon Bakan Yardımcısı Jalawah Tonpo, bir radyoya yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'nın yakınlarındaki New Kru bölgesindeki kilisede bütün gece süren ibadet etkinliği sırasında izdiham yaşandığını söyledi.

İzdihama neyin sebep olduğunu belirtmeyen Tonpo, "Doktorlar, olayda 29 kişinin öldüğünü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaralılar olduğunu söyledi." diye konuştu.

Liberya Polis Sözcüsü Moses Carter da bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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