PKK Güney Kıbrıs'a ofis açıyor Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki

PYD-YPG’nin Güney Kıbrıs'ta ofis açması hamlesi üzerine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki göstererek "Bedelini ödetiriz" dedi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki gösteren Çavuşoğlu, "FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz" ifadelerini kullandı.
EASTMED Projesi
Soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) desteğini çekmesi ve Türkiye'nin buradaki pozisyonuna ilişkin, "Türkiye Doğu Akdeniz'den hakça paylaşım istiyor. Kıbrıs Türkleri de hakça paylaşımdan yana. Herkesin kendi kıta sahanlığı, karasuları var, bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son 1 yılda Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkeler, Türkiye'yi dışlayıcı, haklarını yok sayan, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi de bunlardan biri. En başından bu yana EastMed projesinin ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Zaten Türkiye'nin olmadığı projenin başarılı olması mümkün değil; ama ekonomik bakımdan da mümkün olmadığını söyledik. Projeyi hayata geçirme konusunda oturup ciddi anlamda konuşulmaya başlanınca rakamlar masaya konulunca, ekonomik bir proje olmadığı ortaya çıktı. ABD'nin de açıklaması ortada. Rum kesimi bu proje ve diğer girişimlere güvenerek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı" ifadelerini kullandı.
KKTC tepki gösterdi: Eli kanlı katillerin dayanışması
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD’ye Güney Kıbrıs’ta sözde temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi.
Bakan Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta Türklere toplu katliam yaparak Ada’yı kana bulayan, terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tahrikkar girişimlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığının 12 Ocak’ta yapılan bir başvuru ile terör örgütü PKK’nın Suriye’de konuşlu siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyuruldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır” ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, AB'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı. Ertuğruloğlu açıklamasında, “Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı” dedi.