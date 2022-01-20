PKK Güney Kıbrıs'a ofis açıyor Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki

PYD-YPG’nin Güney Kıbrıs'ta ofis açması hamlesi üzerine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki göstererek "Bedelini ödetiriz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki gösteren Çavuşoğlu, "FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz" ifadelerini kullandı.

EASTMED Projesi

Soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) desteğini çekmesi ve Türkiye'nin buradaki pozisyonuna ilişkin, "Türkiye Doğu Akdeniz'den hakça paylaşım istiyor. Kıbrıs Türkleri de hakça paylaşımdan yana. Herkesin kendi kıta sahanlığı, karasuları var, bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son 1 yılda Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkeler, Türkiye'yi dışlayıcı, haklarını yok sayan, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi de bunlardan biri. En başından bu yana EastMed projesinin ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Zaten Türkiye'nin olmadığı projenin başarılı olması mümkün değil; ama ekonomik bakımdan da mümkün olmadığını söyledik. Projeyi hayata geçirme konusunda oturup ciddi anlamda konuşulmaya başlanınca rakamlar masaya konulunca, ekonomik bir proje olmadığı ortaya çıktı. ABD'nin de açıklaması ortada. Rum kesimi bu proje ve diğer girişimlere güvenerek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı" ifadelerini kullandı.