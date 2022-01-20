Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro düştü

Merkez Bankası'nın, 2022 ilk PPK toplantısında faizleri sabit tutmasının ardından döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Dolar kuru kararın ardından 13.30 TL seviyelerine geriledi.Abone ol
Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 14'te tutma kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak hafif düşüş gözlendi.
Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,35'e geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.