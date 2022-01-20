Yarıyıl tatili ne zaman 2022 kaç gün MEB kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bu hafta yarıyıl tatiline girecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Ocak ayının son haftalarında en çok merak edilen konuların başında 15 tatil tarihleri geliyor. Peki, karneler hangi gün verilecek? Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak, 15 tatil uzatıldı mı?

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2021-2022 Eğitim yılının 15 tatiline sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli okullar ne zaman kapanacak aramasına başladı. 15 Tatil ne zaman sorusunun cevabı yılın ilk günlerinde belirlendi.6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, ‘Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?’ ve ‘Yarıyıl tatili uzatıldı mı, kaç gün sürecek?’ soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün? 2022 Sömestr tatili uzatıldı mı, toplam kaç gün? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 Yılının 15 tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlıyor.

2021-2022 Eğitim yılının 1. Dönem karneleri 21 Ocak 2022 Cuma günü verilecek.

15 tatil ne zaman bitiyor?



2022 Yılının 15 tatili 4 Şubat Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ne zaman başlıyor?



2021-2022 Eğitim yılının ikinci dönemi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.

2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı?



Koronavirüs Omicron varyantı vakalarının artışı nedeniyle geçtiğimiz günlerde yarıyıl tatilinin öne alınması ve süresinin uzatılmasına ilişkin çeşitli tartışmalar gündeme gelmişti.

Ancak Milli Eğitim akanı Mahmut Özer böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve MEB takviminin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetmişti.

Bununla birlikte, 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına yapılacak yarıyıl tatili hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle 14 gün sürecek. 21 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.