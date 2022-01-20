HDP'li Semra Güzel için Meclis'te komisyon kararı

PKK'lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan ve sevgili oldukları açıklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te görüşülmeye başlandı. TBMM'de komisyon kurulmasına karar verildi.

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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hazırlanan iki dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya gelen Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkındaki iki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.