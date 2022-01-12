HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı terörist sevgilisiyle yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Dokunulmazlığı kaldırılıyor

HDP'li Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güzel o fotoğrafları, 'sözlümdü' diyerek savunmuştu. Semra Güzel'in HDP kamplarında çekilen yeni fotoğraflar da ortaya çıktı. Fotoğraflarda HDP'li Güzel'in teröristlerle beraber vakit geçirdiği hatta onlarla futbol oynadığı görünüyor. Öte yandan Semra Güzel kampta eczacılık yaptığı da iddia edildi.