HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı terörist sevgilisiyle yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Dokunulmazlığı kaldırılıyor
DP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'sözlüm' dediği 2 asker ile bir polisin katili 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'yla yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan Güzel'in fezlekesi Meclis'e sunuldu. Erdoğan "Meclis'te görmek istemiyoruz" dedi.
HDP'li Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güzel o fotoğrafları, 'sözlümdü' diyerek savunmuştu. Semra Güzel'in HDP kamplarında çekilen yeni fotoğraflar da ortaya çıktı. Fotoğraflarda HDP'li Güzel'in teröristlerle beraber vakit geçirdiği hatta onlarla futbol oynadığı görünüyor. Öte yandan Semra Güzel kampta eczacılık yaptığı da iddia edildi.
Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda yaptığı konuşmada, "Terör uzantılarının Meclis'te yeri yok" dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu. Güzel'in dokunulmazlığı 20 Ocak Perşembe günü karma komisyonda görüşülecek.
PKK kamlarında yeni fotoğrafları çıktı
Semra Güzel, "O fotoğraflar çözüm sürecinde yıllar sonra bulmak için gittiğim eski sözlümle" diyerek savunma yapmıştı. Ancak Güzel'in dağdaki PKK kamplarından yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.