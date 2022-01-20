BIST 2.043
DOLAR 13,46
EURO 15,29
ALTIN 797,10
HABER /  GÜNCEL

Kenan Yaşar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kenan Yaşar AK Parti'deki görevi

Kenan Yaşar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kenan Yaşar AK Parti'deki görevi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Yeni AYM üyesi Yaşar, AK Parti'de yöneticilik yapmış, milletvekili aday adayı olmuştu. Peki kimdir Kenan Yaşar, kaç yaşında ve aslen nereli?

Abone ol

AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli olmuştu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Peki kimdir Kenan Yaşar, kaç yaşında ve aslen nereli?

Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan olmuştu.

Akıncı yaş haddinden emekliye ayrılacak: 
Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar! Bursa'da 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar
Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar! Bursa'da 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Cep yakıyor! İstanbul'da 8 bin lira aidat en yüksek o ilçelerde
Cep yakıyor! İstanbul'da 8 bin lira aidat en yüksek o ilçelerde
AGİ'yi işçinin maaşından kesen yandı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge' için tarih verdi
AGİ'yi işçinin maaşından kesen yandı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge' için tarih verdi
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Okullar tatil edildi! Bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi valilikler açıkladı
Okullar tatil edildi! Bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi valilikler açıkladı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler açıkladı! "Grip vakaları Omicron'u geçti"
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler açıkladı! "Grip vakaları Omicron'u geçti"
AB Büyükelçileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o sorusuna kahkaha attı!
AB Büyükelçileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o sorusuna kahkaha attı!
MSB 4 yıllık sayıyı açıkladı Zeytin Dalı'nda teröre geçit yok
MSB 4 yıllık sayıyı açıkladı Zeytin Dalı'nda teröre geçit yok
Hemşire maaş farkı ödemesi 2022 kaç para ne zaman ödenir?
Hemşire maaş farkı ödemesi 2022 kaç para ne zaman ödenir?