Kenan Yaşar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kenan Yaşar AK Parti'deki görevi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Yeni AYM üyesi Yaşar, AK Parti'de yöneticilik yapmış, milletvekili aday adayı olmuştu. Peki kimdir Kenan Yaşar, kaç yaşında ve aslen nereli?

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AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli olmuştu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Peki kimdir Kenan Yaşar, kaç yaşında ve aslen nereli?

Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan olmuştu.

Akıncı yaş haddinden emekliye ayrılacak:

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.